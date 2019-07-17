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Dinar'da 15 Temmuz konferansı

16 dakika önce

Dinar ilçesinde "15 Temmuz'u İyi Anlayalım" konulu konferans düzenlendi.

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Dinar ilçesinde "15 Temmuz'u İyi Anlayalım" konulu konferans düzenlendi.
Meslek Yüksekokulu konferans salonundaki programa, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Hatipoğlu, konferansta yaptığı konuşmada, "40 yıl boyunca yalan ve talan üzerine kurulmuş bir çete, insanlarımızın hayatlarını, emeklerini çalanlar, 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi toptan çalmak istedi. Fakat yakalandılar. Eğer milletimiz kahramanca o gece sokaklarına, vatanına sahip çıkmasaydı, bir daha hür ve özgür olarak yaşayamayacaktı. Başta Allah'ın hidayetiyle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin tarihten gelen kahramanlığı ile 40 yılda oluşan bu hainler sürüsünü bir gecede tarihe gömdü." ifadelerini kullandı.
Nihat Sarı, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:43 Kaynak: AA
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