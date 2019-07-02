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Dinar'da 2. Aşıklar Bayramı etkinliği

1 saat önce

Dinar ilçesinde 2. Aşıklar Bayramı etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Dinar'da 2. Aşıklar Bayramı etkinliği, System.String[]
Dinar ilçesinde 2. Aşıklar Bayramı etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Belediye önündeki programa, Azerbaycanlı Aşık Şergiyye Zengilanlı, Aşık Muhsin Yaralı, Aşık Yaşar Demiroğlu, Kırgızistanlı Aşık Gulira Kasymkulova, Kazakistanlı Aşık Ermamat Ergeshov, Doğu Türkistanlı Aşık Parkhat Bazakhov ve Bolvadin Halk Oyunları (HOYEK) ekibi katıldı.
Etkinlikte, aşıkların kendilerine ait olan türküleri, enstrümanlarla birlikte seslendirdi.
Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, her yöreden ve kültürden, çeşitli türküleri ozanlarıyla beraber halkla buluşturduklarını, bu tür etkinliklerin her yıl düzenli olarak yapılacağını belirtti.
Programı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı ve çok sayıda vatandaş izledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:11 Kaynak: AA
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