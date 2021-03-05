AFYONKARAHİSAR Dinar'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza 5 yaralı - Son Dakika

Dinar'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Dinar merkezindeki Şölen Kavşak'ta meydana geldi. Aynı yöne giden Ahmet Çalışkan'ın (50) kullandığı BG 485 AH Fransa plakalı otomobil, döner kavşaktaki ışıklarda durmak için yavaşlayan Samet Bolat (27) yönetimindeki 03 FZ 181 plakalı hafif ticari araç ile İbrahim Akpınar'ın (26) kullandığı 45 TA 5745 plakalı otomobile çarptı. Kazada Çalışkan ağır yaralanırken diğer araçtaki Samet Bolat, İbrahim Akpınar, Meryem Akpınar (26) ve İbrahim Çılkaya (51) hafif yaralandı. Çevredekilerini habrı üzeirne kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya karışan üç araç, çekiciyle kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.