'Dinar'da 7 köpeğin zehirlendiği iddiası - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 7 köpek henüz belirlenemeyen bir sebeple zehirlendi. Olayın ardından 3 köpek telef olurken diğer 4 köpek ise tedavi edildi.



Olay, Dinar ilçesine bağlı Çapalı köyü yaylasında meydana geldi. İddialara göre, bölgede çobanlık yapan Mustafa Yağcı ve Taşkın Ertürk'e ait 7 köpek yaylada baygın halde bulundu. Köpekleri baygın gören Yağcı ve Ertürk jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler köpeklerden 3'nün telef olduğunu belirlerken diğer 4 köpek için ise belediyeden veteriner hekim istendi. Olay yerine gelen veteriner hekimler ise köpekleri tedavi etmek üzere götürdü.



Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR