Son Dakika Haberleri: Dinar'da 726 öğrenciye burs imkanı
Son Dakika Güncel Dinar'da 726 öğrenciye burs imkanı - Son Dakika

Dinar'da 726 öğrenciye burs imkanı

6 saat önce

Dinar Eğitim Gönüllüleri Derneği (DEGDER) tarafından eğitime katkı gecesinde 726 yükseköğrenim öğrencisine burs toplandı.

Dinar'da 726 öğrenciye burs imkanı, System.String[]

Dinar Eğitim Gönüllüleri Derneği (DEGDER) tarafından eğitime katkı gecesinde 726 yükseköğrenim öğrencisine burs toplandı.

Park ala salonunda düzenlenen gecede konuşan DEGDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hakan Uyan, üniversitelerde okuyan öğrencilere maddi ve manevi destek olmak istediklerini, bu bağlamda dernek üyesi hayırsever vatandaşlar tarafından 726 öğrenciye 181 bin 500 lira bağış yapıldığını söyledi.

Eğitime katkı gecesinin ilerleyen bölümlerinde ise Dinar Musiki Cemiyeti tarafından davetlilere Türk Halk Müziği (THM) konseri verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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