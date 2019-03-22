Dinar'da Adalet Ormanı'nda Fidan Dikim Etkinliği
1 saat önce
Dinar'a bağlı Eldere köyünde bulunan Adliye Ormanı'nda ağaçlandırma çalışması yapıldı.
Dinar'a bağlı Eldere köyünde bulunan Adliye Ormanı'nda ağaçlandırma çalışması yapıldı.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ağaçlandırma alanında, 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Merttürk, Cumhuriyet Savcıları, Hüseyin Kaçar, Erkan İlik ve Enes Furkan Kıskacı'nın da katıldığı programda, 500 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:38 Kaynak: AA
Astrolog Şenay Yangel ile Nuray Sayarı'nın "Çalıntı Burç Yorumu" Davasına Bakacak Mahkeme Aranıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi
Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi
Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı