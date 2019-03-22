Son Dakika Haberleri: Dinar'da Adalet Ormanı'nda Fidan Dikim Etkinliği

Dinar'da Adalet Ormanı'nda Fidan Dikim Etkinliği

1 saat önce

Dinar'a bağlı Eldere köyünde bulunan Adliye Ormanı'nda ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Dinar'da Adalet Ormanı'nda Fidan Dikim Etkinliği, System.String[]
Dinar'a bağlı Eldere köyünde bulunan Adliye Ormanı'nda ağaçlandırma çalışması yapıldı.


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ağaçlandırma alanında, 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle fidan dikim etkinliği düzenlendi.


Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Merttürk, Cumhuriyet Savcıları, Hüseyin Kaçar, Erkan İlik ve Enes Furkan Kıskacı'nın da katıldığı programda, 500 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:38 Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Dinar, Güncel
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