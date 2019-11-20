Dinar'da afetlerle başa çıkma semineri

Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından afetlerle başa çıkma semineri düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde denetimli serbestlik personeline ve denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere yönelik afetlerle başa çıkma semineri düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknisyenleri Süleyman Pınar ve Celal Gür ile Denetimli Serbestlik Uzmanı Bekir Güç tarafından verilen seminerde, deprem öncesinde alınması gereken tedbirler ile deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler, yangınlara müdahale esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar, yangın tüpünün özellikleri ile nasıl kullanılması gerektiği konularında eğitim verildi.