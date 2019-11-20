Son Dakika Haberleri: Dinar'da afetlerle başa çıkma semineri
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Dinar'da afetlerle başa çıkma semineri

6 saat önce

Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından afetlerle başa çıkma semineri düzenlendi.

Dinar'da afetlerle başa çıkma semineri, System.String[]

Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından afetlerle başa çıkma semineri düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde denetimli serbestlik personeline ve denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere yönelik afetlerle başa çıkma semineri düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknisyenleri Süleyman Pınar ve Celal Gür ile Denetimli Serbestlik Uzmanı Bekir Güç tarafından verilen seminerde, deprem öncesinde alınması gereken tedbirler ile deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler, yangınlara müdahale esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar, yangın tüpünün özellikleri ile nasıl kullanılması gerektiği konularında eğitim verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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