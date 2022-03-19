Dinar'da asayiş - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde boşandığı eşinin evine tüfekle ateş açarak kaçtığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
İ.G'nin Gazi Mehmet Çavuş Mahallesi'nde boşandığı eşi B.O'nun evine tüfekle ateş ederek kaçtığı iddia edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, İ.G'yi suç aleti tüfekle gözaltına aldı.
Dinar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kasten yaralama suçundan yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte araması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A'yı (41) ilçede yakaladı.
B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Dinar'da hırsızlık
Dinar'da belediyeye ait çöp konteynerini çalıp hurdacıya sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Belediye ait metal çöp konteynerinin yerinde olmadığı görenler, durumu polise bildirdi.
Ekipler, çöp konteynerinin kapağını Yeni Sanayi Sitesindeki bir hurdacıda buldu.
Yapılan incelemenin ardından çöp konteynerini hurdacıya satan şüpheli M.K, polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA
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