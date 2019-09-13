Son Dakika Haberleri: Dinar'da "Aşure ve Keşkek Günü" etkinliği
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Dinar'da "Aşure ve Keşkek Günü" etkinliği

1 saat önce

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesi "Aşure ve Keşkek Günü" düzenledi.

Dinar'da

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesi "Aşure ve Keşkek Günü" düzenledi.

Dinar Buhurcular Huzur Evi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, aşure ve keşkek günlerinin gelenek ve göreneklerin devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Sarı, Muharrem ayında yapılan aşurelerin şifa niyetine vatandaşların yediğini ve Huzur Evi'nde kalan yaşlılar ile bir arada olmaktan çok mutluluk duyduğunu kaydetti.


Konuşmanın ardından davetlilere aşure ve keşkek ikram edildi.

Düzenlenen etkinliğe, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Necip Kacar katıldı.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Nihat Sarı, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:50 Kaynak: AA
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