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Dinar'da bilgilendirme semineri

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bilgilendirme semineri düzenlendi.

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bilgilendirme semineri düzenlendi.

Dinar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Dinar Mali Müşavirler ilçe Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen seminere, Afyonkarahisar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Serhat Gümüş, Başkan Yardımcısı Naci Yıldırım, Dinar Mali Müşavirler ilçe Temsilcisi Mustafa Karahan, Bölge Mali Müşavirleri ve çok sayıda şirket yöneticisi katıldı.

TÜRMOB eğitmeni Halim Bursalı, E-uygulamalar ve vergi yasalarındaki değişiklikler üzerine bilgi verdi.

Eğitmen Bursalı, e-fatura, e-arşiv (portal), e-gider pusulası, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-bilet, e-defter, zaman damgası, e-uygulamalara geçişte yeni kriterler, süreler ve müracaat süreçleri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Serhat Gümüş, Afyon, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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