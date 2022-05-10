Dinar'da deneme sınavında dereceye giren öğrencilere hediye verildi - Son Dakika
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Dinar'da deneme sınavında dereceye giren öğrencilere hediye verildi

10.05.2022 19:06
Dinar'da deneme sınavında dereceye giren öğrencilere hediye verildi

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, deneme sınavında derece giren öğrencilere hediye verdi.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, deneme sınavında derece giren öğrencilere hediye verdi.

Belediye ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği çerçevesinde kentteki 5,6,7 ile 8'inci sınıflarda eğitim gören öğrencilere yönelik deneme sınavı yapıldı.

Sarı Fatih Ortaokulu ve Şehit İzzet Taşbaş İmam Hatip Ortaokulu'nda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Öte yandan, bazı okullardaki öğrencilere de hediyeler verileceği bildirildi.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Nihat Sarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dinar'da deneme sınavında dereceye giren öğrencilere hediye verildi - Son Dakika


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