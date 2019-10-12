Son Dakika Haberleri: Dinar'da feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Dinar'da feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Dinar'da feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

32 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Dinar'da feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar- Denizli karayolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesine bağlı Karahacılı köyü yolu istikametinden Dinar ilçe merkezine doğru seyir halinde bulunan Dede Cüneyt Y.(50) yönetimindeki 80 KR 364 plakalı traktör ile Salim B. (67) yönetimindeki 06 BZ 0638 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Salim B., Ayten B. ve Dede Cüneyt Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıları Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Ayten B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Dinar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:16 Kaynak: İHA
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