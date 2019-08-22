Dinar'da fidan dikim çalışmaları
1 saat önce
Dinar Orman İşletme Müdürü Tuncer Yalçın, 2019 yılı sonbahar fidan dikimi yapılacak olan arazilerde bulunan yerlerin hazırlandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:06 Kaynak: AA
Dinar Orman İşletme Müdürü Tuncer Yalçın, 2019 yılı sonbahar fidan dikimi yapılacak olan arazilerde bulunan yerlerin hazırlandığını söyledi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yalçın, bölgede iş makinelerinin özenle çalıştığını belirterek, "2011 yılında kurulan Dinar Orman İşletme Müdürlüğü kurulduğu günden bu güne kadar Dinar, Dazkırı, Başmakçı ve Evciler ilçelerinde ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmaları kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi. Bundan sonra da fidan dikimlerimiz aralıksız devam edecektir." dedi.
Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi İşten çıkarılan İBB Medya AŞ çalışanlarından açıklama geldi Türk Eczacıları Birliği'nden Rekabet Kurumu'nun soruşturma kararına ilişkin açıklama Gizemli hayırsever mahallenin tüm borçlarını tek kalemde ödedi