Dinar'da fidan dikim çalışmaları

Dinar Orman İşletme Müdürü Tuncer Yalçın, 2019 yılı sonbahar fidan dikimi yapılacak olan arazilerde bulunan yerlerin hazırlandığını söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yalçın, bölgede iş makinelerinin özenle çalıştığını belirterek, "2011 yılında kurulan Dinar Orman İşletme Müdürlüğü kurulduğu günden bu güne kadar Dinar, Dazkırı, Başmakçı ve Evciler ilçelerinde ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmaları kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi. Bundan sonra da fidan dikimlerimiz aralıksız devam edecektir." dedi.