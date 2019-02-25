Dinar'da Fidan Dikme Töreni
1 saat önce
Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından "Okul Bahçelerini Yeşillendirelim" projesiyle ilçe merkezinde bulunan okullarda fidan dikim çalışması gerçekleştirildi.
Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından "Okul Bahçelerini Yeşillendirelim" projesiyle ilçe merkezinde bulunan okullarda fidan dikim çalışması gerçekleştirildi.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fidan dikme etkinliğinde, 25 Yükümlü Orman İşletme Müdürlüğü'nden temin edilen 50 adet sedir fidanı ile 10 adet lavanta fidanını toprakla buluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:11 Kaynak: AA
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