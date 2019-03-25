Dinar'da Futsal Müsabakaları
1 saat önce
Dinar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullar arasında düzenlenen futsal turnuvaları sona erdi.
Dinar
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullar arasında düzenlenen futsal turnuvaları sona erdi.
Dinar, Dazkırı
, Başmakçı
, Evciler
, Kızılören
ve Sandıklı
'da bulunan okul takımlarının katılımlarıyla Dinar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvalarda "minik kız ve erkekler" müsabakaları sonucunda Dinar Fatih
Ortaokulu, Atatürk
Yatılı Bölge Ortaokulu takımları Afyonkarahisar
'da yapılacak olan final grubu maçlarına katılmaya hak kazandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Doğan Çakır, müsabakalar sonrası açıklamasında, "Yarışmaya katılan tüm takımların sporcularını, hocalarını ve okul idarecilerini tebrik ediyoruz ve final grubu maçlarında başarılar diliyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:56 Kaynak: AA
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