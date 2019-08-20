Son Dakika Haberleri: Dinar'da galerici esnafları toplantısı
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Dinar'da galerici esnafları toplantısı

51 dakika önce

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı başkanlığında ilçede bulunan galerici esnafıyla toplantı yapıldı.

Dinar'da galerici esnafları toplantısı, System.String[]
Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı başkanlığında ilçede bulunan galerici esnafıyla toplantı yapıldı.
Belediye meclis toplantı salonunda Dinar'a yeni galericiler sitesi kurulması yönünde yapılan toplantıya bütün esnaflar katıldı.
Başkan Sarı, burada yaptığı konuşmada, seçim beyannamesinde yer alan galericiler sitesinin yapılacağını, yapılmadan önce ise esnaflarla istişare etmek istediğini söyledi.
Bütün galerici esnafları bir araya getirmek istediklerini de belirten Sarı, "Bir arada olursanız, işleriniz daha güzel olur. Modern bir site kuracağız. Böylelikle şehir içi trafikte rahatlamış olacak." dedi.
Nihat Sarı, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:04 Kaynak: AA
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