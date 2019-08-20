Dinar'da galerici esnafları toplantısı
51 dakika önce
Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı başkanlığında ilçede bulunan galerici esnafıyla toplantı yapıldı.
Dinar Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:04 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Nihat Sarı
başkanlığında ilçede bulunan galerici esnafıyla toplantı yapıldı.
Belediye meclis toplantı salonunda Dinar'a yeni galericiler sitesi kurulması yönünde yapılan toplantıya bütün esnaflar katıldı.
Başkan Sarı, burada yaptığı konuşmada, seçim beyannamesinde yer alan galericiler sitesinin yapılacağını, yapılmadan önce ise esnaflarla istişare etmek istediğini söyledi.
Bütün galerici esnafları bir araya getirmek istediklerini de belirten Sarı, "Bir arada olursanız, işleriniz daha güzel olur. Modern bir site kuracağız. Böylelikle şehir içi trafikte rahatlamış olacak." dedi.
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