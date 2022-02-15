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Dinar'da haklarında arama kararı olan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Dinar'da haklarında arama kararı olan 7 kişi yakalandı

15.02.2022 13:25
Dinar'da haklarında arama kararı olan 7 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi polis tarafından yakalandı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda çeşitli suçlar ve farklı hapis cezaları ile aranan N.D., S.E., S.Ç., G.Ç., Ö.E., H.Y.B. ve İ.Ç., isimli şahıslar yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dinar'da haklarında arama kararı olan 7 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dinar'da haklarında arama kararı olan 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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