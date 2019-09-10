Dinar'da halk oyunları kursları açılıyor
56 dakika önce
Dinar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde halk oyunları kursları açılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:12 Kaynak: AA
Dinar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde halk oyunları kursları açılıyor.
Kayıtların başladığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne başvurular yapılarak kurslara katılım sağlanabiliyor.
Dinar Hem Müdürü Gültekin Koçer, açılacak olan kurslarla alakalı olarak yaptığı açıklamada, örfümüzü, adetimizi, eski oyunlarımızı unutmamak, her daim yaşatmak adına kursların açılacağını söyledi.
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