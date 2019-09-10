Dinar'da halk oyunları kursları açılıyor

Dinar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde halk oyunları kursları açılıyor.

Kayıtların başladığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne başvurular yapılarak kurslara katılım sağlanabiliyor.

Dinar Hem Müdürü Gültekin Koçer, açılacak olan kurslarla alakalı olarak yaptığı açıklamada, örfümüzü, adetimizi, eski oyunlarımızı unutmamak, her daim yaşatmak adına kursların açılacağını söyledi.