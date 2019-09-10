Son Dakika Haberleri: Dinar'da halk oyunları kursları açılıyor
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Dinar'da halk oyunları kursları açılıyor

56 dakika önce

Dinar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde halk oyunları kursları açılıyor.

Dinar'da halk oyunları kursları açılıyor, System.String[]

Dinar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde halk oyunları kursları açılıyor.

Kayıtların başladığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne başvurular yapılarak kurslara katılım sağlanabiliyor.

Dinar Hem Müdürü Gültekin Koçer, açılacak olan kurslarla alakalı olarak yaptığı açıklamada, örfümüzü, adetimizi, eski oyunlarımızı unutmamak, her daim yaşatmak adına kursların açılacağını söyledi.

Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:12 Kaynak: AA
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