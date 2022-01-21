Dinar'da ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapıldı - Son Dakika

Dinar'da İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımında bulundu.

İlçe SYDV Müdürü İrfan Yüksel koordinasyonunda kentteki 28 mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelere 135 ton kömür dağıtımı yapıldı.

Yüksel, yaptığı açıklamada, 5 tır kömürün dağıtımında emeği geçen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya'ya teşekkür etti.