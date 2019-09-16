Son Dakika Haberleri: Dinar'da İlköğretim Haftası kutlaması
Son Dakika Güncel Haber

Dinar'da İlköğretim Haftası kutlaması

43 dakika önce

Dinar ilçesinde İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında program düzenlendiAtatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından ve Şakir Ünver İlkokulu'ndaki kutlamada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş bir konuşma yaptı.

Dinar'da İlköğretim Haftası kutlaması, System.String[]

Dinar ilçesinde İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında program düzenlendi

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından ve Şakir Ünver İlkokulu'ndaki kutlamada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş bir konuşma yaptı.

Taşbaş, öğrencileri geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamanın hem devletin hem öğretmenlerin hem de velilerin ortak amacı olduğunu söyledi.

Taşbaş, "Bu nedenle sürekli okullarınızı, öğretmenlerinizi ziyaret ediniz. Öğrencinizle ilgili olunuz. Öğrencinizin yalnızca öğretim yönünden değil, eğitim yönünden de gelişmesi için imkanlarınızı sonuna kadar kullanınız. 2019-2020 eğitim öğretim yılının, öğrenci, öğretmen, yönetici ve Dinar'a hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Kutlama programında öğrencilerce hazırlanan halk oyunları gösterileri sunuldu.

Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm detaylar
Diyarbakır'da HDP binası önündeki annelerin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı Son Dakika: Trump: Orta Doğu'nun petrolüne ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz Son Dakika: İran Devrim Muhafızları, Körfez'de bir tankere el koydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:33:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dinar'da İlköğretim Haftası kutlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]