Dinar'da İlköğretim Haftası kutlaması

Dinar ilçesinde İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında program düzenlendi

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından ve Şakir Ünver İlkokulu'ndaki kutlamada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş bir konuşma yaptı.

Taşbaş, öğrencileri geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamanın hem devletin hem öğretmenlerin hem de velilerin ortak amacı olduğunu söyledi.

Taşbaş, "Bu nedenle sürekli okullarınızı, öğretmenlerinizi ziyaret ediniz. Öğrencinizle ilgili olunuz. Öğrencinizin yalnızca öğretim yönünden değil, eğitim yönünden de gelişmesi için imkanlarınızı sonuna kadar kullanınız. 2019-2020 eğitim öğretim yılının, öğrenci, öğretmen, yönetici ve Dinar'a hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Kutlama programında öğrencilerce hazırlanan halk oyunları gösterileri sunuldu.