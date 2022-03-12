Dinar'da İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi - Son Dakika

Dinar'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma töreni yapıldı.
Dinar Belediyesi Kültür salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Çetin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından video sunumu, oratoryo gösterimi yapıldı, şiirler okundu.
Program, ilçede düzenlenen yarışmalara dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Programa, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı ve Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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