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Dinar'da kış tedbirleri toplantısı

6 saat önce

Dinar ilçesinde kış mevsiminde alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

Dinar'da kış tedbirleri toplantısı, System.String[]

Dinar ilçesinde kış mevsiminde alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

Kaymakam Selami Kapankaya başkanlığındaki toplantı kaymakamlık binasında gerçekleştirildi.


İlçedeki kurum amirlerinin de eksiksiz olarak katıldığı toplantıda, kış mevsiminde vatandaşların mağdur edilmeden normal hayat işleyişinin azami derede sürdürülmesi için kurumlar arası istişare içinde gerekli tedbirlerin alınması, vatandaşların, bilhassa öğrenci taşıyan şoförlerin araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konuları görüşüldü.

Selami Kapankaya, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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