Son Dakika Haberleri: Dinar'da Kitap Fuarına Hazırlık Toplantısı

Dinar'da Kitap Fuarına Hazırlık Toplantısı

1 saat önce

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya Afyonkarahisar'da bu sene ikincisi düzenlenecek kitap fuarı için ilçede toplantı yaptı.

Dinar'da Kitap Fuarına Hazırlık Toplantısı, System.String[]
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya Afyonkarahisar'da bu sene ikincisi düzenlenecek kitap fuarı için ilçede toplantı yaptı.

Kaymakamlık binasında yapılan toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Mürsel Aydın, Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, Sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.


Kapankaya, 12-21 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak olan Afyon Kitap Fuarı'na ilçeden gerekli katılımın sağlanacağını, öğrencilerin kitap almalarına maddi desteğin de verileceğini söyledi.

Dinar'da bulunan sivil toplum kuruluşları da öğrencilerin fuarda kitap alabilmeleri için maddi destekte bulunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 Kaynak: AA

Afyon, Dinar, Güncel
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