Dinar'da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dinar'da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi: 2 yaralı - Son Dakika

Dinar'da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi: 2 yaralı

15 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Dinar'da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi: 2 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Dinar- Çay karayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deniz Devrim Ü. yönetimindeki 37 BG 119 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak durdu. Meydana gelen trafik kazasında Deniz Devrim Ü. (44) ile aynı araçta bulunan Ünal D. (41) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipleri yaralıları Dinar Devlet Hastanesi'ne sevk etti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Dinar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:43 Kaynak: İHA
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