Dinar'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Çiçektepe köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artış dolayısıyla ek tedbirlerin alındığı bildirildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Çiçektepe köyünde Kovid-19 hastalığındaki vaka sayılarındaki artış nedeniyle ek tedbirlerin alındığını belirtildi.

Açıklamada, "Köydeki kahvehanelerin, kıraathanelerin köy odaları ile toplu taşıma faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur. Köy sınırları içerisindeki cami içerisinde vakit namazlarının kılınması, park, bahçelerde oturmak ve toplu sportif faaliyetler yapmak da geçici süreliğine yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.