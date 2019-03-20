Dinar'da Köy Muhtarlarıyla Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı
2 saat önce
Dinar merkeze bağlı köylerin muhtarlarıyla yerel seçimler öncesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Dinar
merkeze bağlı köylerin muhtarlarıyla yerel seçimler öncesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya
'nın başkanlık ettiği toplantıda seçim güvenliğine ilişkin bazı kararlar alındı.
Kaymakam Kapankaya, seçimin son derece güvenli bir zeminde geçmesini sağlamak amacıyla köy muhtarlarının oluşabilecek herhangi olumsuz durumlarda kolluk kuvvetlerine yardımcı olmalarını istedi.
Toplantı köy muhtarlarının seçimlere yönelik sorularıyla devam etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:53 Kaynak: AA
OSB`lerde 800 Bin Yeni İstihdam Hedefleniyor
"Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi
Son Dakika! Marketlerin Kendi Ürünlerini Satmalarına Sınırlama Geliyor
Kütahya'da Dev Yayın Balığı Satışa Sunuldu