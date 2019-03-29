Son Dakika Haberleri: Dinar'da Kur'an Kursu Öğreticileri İçin Seminer Düzenlendi

Dinar'da Kur'an Kursu Öğreticileri İçin Seminer Düzenlendi

1 saat önce

Dinar'da, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde görev yapan Kur'an Kursu öğreticilerine yönelik seminer düzenlendi.

Dinar'da Kur'an Kursu Öğreticileri İçin Seminer Düzenlendi, System.String[]
Dinar'da, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde görev yapan Kur'an Kursu öğreticilerine yönelik seminer düzenlendi.

Kur'an ve sünnet eksenli sahih din bilgisi çerçevesinde Temel Aile Bilinci oluşturmak, aileyi güçlendirmek amacıyla ilçelerde görev yapan Kur'an kursu öğreticileri için Dinar Nene Hatun Kız Kur'an kursunda seminer verildi.

Seminerde, Afyonkarahisar İl Müftülüğü'nde görev yapan vaize Yıldız Mumyakmaz katılımcılara Temel Aile Bilinci konulu bir sunum yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:39 Kaynak: AA

Evciler, Dazkırı, Başmakçı, Dinar, Güncel
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