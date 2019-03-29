Dinar'da Kur'an Kursu Öğreticileri İçin Seminer Düzenlendi
1 saat önce
Dinar'da, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde görev yapan Kur'an Kursu öğreticilerine yönelik seminer düzenlendi.
Dinar
'da, Başmakçı
, Dazkırı
ve Evciler
ilçelerinde görev yapan Kur'an Kursu öğreticilerine yönelik seminer düzenlendi.
Kur'an ve sünnet eksenli sahih din bilgisi çerçevesinde Temel Aile Bilinci oluşturmak, aileyi güçlendirmek amacıyla ilçelerde görev yapan Kur'an kursu öğreticileri için Dinar Nene Hatun
Kız Kur'an kursunda seminer verildi.
Seminerde, Afyonkarahisar
İl Müftülüğü'nde görev yapan vaize Yıldız Mumyakmaz katılımcılara Temel Aile Bilinci konulu bir sunum yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:39 Kaynak: AA
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