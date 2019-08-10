Son Dakika Haberleri: Dinar'da kurban kesme eğitimi verildi
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Dinar'da kurban kesme eğitimi verildi

29 dakika önce

Dinar ilçesinde, kurban kesim eğitimi verildi.

Dinar'da kurban kesme eğitimi verildi, System.String[]
Dinar ilçesinde, kurban kesim eğitimi verildi.

Dinar Belediye toplantı salonunda, Dinar Belediyesi Veteriner Hekimi Oğuz Başkaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden Veteriner Hekim Hasan Bilgin, İlçe Sağlık Müdürlüğünden Bekir Zeybek, ve Diyanet Görevlisi Ali Çelik tarafından verilen seminerde kurbanlık hayvan alırken nelere dikkat edileceği, İslami şartlara uygun olarak kesme işlemleri ve kurbanın kesildikten sonra nelere dikkat edileceği gibi konular anlatıldı.

Başkaya, iyi bir kurbanlığın taşıması gereken özellikler ve hayvan kesildikten sonra dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
Kurban atıklarının akarsu, su kanalı, sokaklara ve çöp konteynırları dışına gelişi güzel atılmaması gerektiğini vurgulayan Başkaya, plastik çöp poşetlerine konularak çöp konteynırlarının iç kısmına bırakılması, kurbanlık hayvanların kesildikten sonra kan, iç organlar ve ette görülebilen değişikliklerle ilgili bilgileri slayt gösterisi ile anlattı.

Başkaya, şüpheli durumlarda belediye 353 6053 numaralı telefonlar aranmak suretiyle veteriner hekim talebinde bulunulmasının vatandaşların sağlığı yönünden önemli olduğunu belirtti.
Dinar Belediyesi, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:00 Kaynak: AA
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