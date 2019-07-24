Son Dakika Haberleri: Dinar'da lavanta ürünleri için satış mağazası yapılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Dinar'da lavanta ürünleri için satış mağazası yapılıyor

2 saat önce

Dinar'da lavanta ve yöresel ürünlerin yer alacağı satış mağazası kuruluyor.

Dinar'da lavanta ürünleri için satış mağazası yapılıyor, System.String[]
Dinar'da lavanta ve yöresel ürünlerin yer alacağı satış mağazası kuruluyor.
İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar- Sandıklı kara yolunun 10. kilometresinde yapımı devam satış noktasında incelemelerde bulundu.
Satış noktasının Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde kurulan dernek aracılıyla yapıldığını dile getiren Kapankaya, "İlçemizin tanıtımı, yöresel ürünlerimizin sergilenmesi ve satışı için 340 metrekare ahşaptan satış mağazamızı yapıyoruz. Amacımız lavanta üretiminin ülkemizde yaygınlaşması,iç pazarda özellikle kozmetik sektöründe yurt dışından ithal edilen ve ham madde olarak kullanılan kaliteli lavanta yağının ülkemizde üretilebildiğini ortaya koymak. Yaklaşık 600 bin liraya mal olacak satış mağazamızı en kısa zamanda hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.
Köylere Hizmet Götürme Birliği, Selami Kapankaya, Sandıklı, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti Adnan Oktar soruşturmasında dikkat çeken Hakan Atilla detayı Ünlü fotoğrafçı Timur Emek'e cinsel taciz suçlaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 18:07:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dinar'da lavanta ürünleri için satış mağazası yapılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]