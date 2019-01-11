Dinar'da Madde Bağımlılığıyla Mücadele Toplantısı

Afyonkarahisar
'ın Dinar
ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele toplantısı düzenlendi. Kaymakamlık
toplantı salonundaki programa, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya
, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaçar
, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli
, Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek
ve daire müdürleri katıldı.
Toplantıda, İlçe Sağlık Merkezi Müdürü Mehmet Mezher Işık, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bir sunum yaptı.
Programın sonunda, madde bağımlılığıyla mücadelede eğitimin yanı sıra, sportif faaliyetler ile sosyal aktivitelerin artırılması, ayrıca kurumlararası koordinasyonun kuvvetlendirilmesi gerektiği vurgulandı.