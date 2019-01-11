Son Dakika Haberleri: Dinar'da Madde Bağımlılığıyla Mücadele Toplantısı

Dinar'da Madde Bağımlılığıyla Mücadele Toplantısı

40 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele toplantısı düzenlendi.

Dinar'da Madde Bağımlılığıyla Mücadele Toplantısı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki programa, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaçar, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli, Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek ve daire müdürleri katıldı.

Toplantıda, İlçe Sağlık Merkezi Müdürü Mehmet Mezher Işık, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bir sunum yaptı.

Programın sonunda, madde bağımlılığıyla mücadelede eğitimin yanı sıra, sportif faaliyetler ile sosyal aktivitelerin artırılması, ayrıca kurumlararası koordinasyonun kuvvetlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:51 Kaynak: AA

Selami Kapankaya, Kaymakamlık, Afyon, Dinar, Güncel
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