Dinar'da Muhtarlar Toplantısı
1 saat önce
Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Dinar
Belediye Başkanı Saffet Acar
, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Belediye meclis salonundaki toplantıda konuşan Başkan Acar, 5 yıllık görev süresince yapılanları anlattı.
Bütün mahalle muhtarlarıyla güzel çalışmalar yaptıklarını aktaran Acar, "Görev süremiz boyunca ilçemizdeki 28 mahallemizde, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeye çalıştık. çalıştık. Hepinize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Acar, toplantı sonunda muhtarlara özel olarak hazırlanan Atatürk
kravatı ve kahve bardağı hediye etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:53 Kaynak: AA
Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var
İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu
HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz