Son Dakika Haberleri: Dinar'da Muhtarlar Toplantısı

Dinar'da Muhtarlar Toplantısı

1 saat önce

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

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Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Belediye meclis salonundaki toplantıda konuşan Başkan Acar, 5 yıllık görev süresince yapılanları anlattı.

Bütün mahalle muhtarlarıyla güzel çalışmalar yaptıklarını aktaran Acar, "Görev süremiz boyunca ilçemizdeki 28 mahallemizde, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeye çalıştık. çalıştık. Hepinize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Acar, toplantı sonunda muhtarlara özel olarak hazırlanan Atatürk kravatı ve kahve bardağı hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:53 Kaynak: AA

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