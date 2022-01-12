İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Konsept Nüfus Müdürlüğü uygulaması Dinar ilçesinde yapımı tamamlandı.
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, yenilenen İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Kaymakam Kapankaya Dinar İlçe Nüfus Müdürü Ali Yıldız'dan iş ve işleyiş hakkında bilgi alarak yenilenen konseptin hayırlı olmasını temenni etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Dinar'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü yeni konsept ile hizmet verecek - Son Dakika