Dinar'da okullarda uyum eğitimleri başladı

Dinar'da ilkokul ile ortaokula yeni başlayan 1 ile 5. sınıf öğrencilerinin okula uyum eğitimleri başladı.

İlçedeki Yeniyol İlkokulu'nda 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde okula uyum eğitimleri yapılıyor.

Okula yeni başlayan 1. sınıf öğrenciler, aileleriyle sınıflara gelerek sıralara oturdu.

Yeniyol İlkokulu Müdürü Fatih Ocak, okula uyum eğitimi ile ilgili açıklamada bulunarak, bütün öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilip topluma kazandırılacağı belirtti.