Dinar'da organ bağışı semineri
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Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İlçe Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde denetime tabi tutulan 83 hükümlüye organ bağışı konulu seminer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:50 Kaynak: AA
Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İlçe Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde denetime tabi tutulan 83 hükümlüye organ bağışı konulu seminer verildi.
Belediye Kültür Merkezi'ndeki seminerde organ bağışının önemine dikkat çekilerek, yasal mevzuat anlatıldı.
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Bekir Zeybek'de hükümlülere organ bağışı konusunda bir sunum yaptı.
Seminer sonunda ise hükümlülere, organ bağışı konusunda detaylı bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.
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