DİNAR'DA SAMAN YÜKLÜ KAMYONETLE TIR ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saman yüklü kamyonete, TIR arkadan çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Sandıklı Karayolu Mezarlık Mevkii'nde meydana geldi. Ömer Kuyrukçu'nun (48) kulandığı 06 BEB 839 plakalı TIR, Güngör Ateş (39) yönetimindeki 03 NF 577 plakalı saman yüklü kamyonete çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyonet sürücüsü Güngör Ateş, TIR sürücüsü Ömer Kuyrukçu ve beraberindeki Ufuk Başyiğit (36) ile Nevzat Emir Kuyrukçu (9), ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.