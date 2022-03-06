Dinar'da saman yüklü tır devrildi - Son Dakika
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Dinar'da saman yüklü tır devrildi

06.03.2022 19:26
Dinar'da saman yüklü tır devrildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saman yüklü tır devrildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saman yüklü tır devrildi.

Orhan K.'nin kullandığı 27 P 2038 plakalı tır, ilçe merkezindeki otogar yolunda yana devrildi, saman balyaları yola döküldü.

Çevredekilerin ihbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla tırdan dökülen saman balyaları başka bir kamyona yüklenirken, Afyonkarahisar- Denizli kara yolu da kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kaza yerine gelen çekici yardımı ile devrilen kamyon yoldan kaldırıldı.

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Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dinar'da saman yüklü tır devrildi - Son Dakika


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