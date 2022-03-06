Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saman yüklü tır devrildi.
Orhan K.'nin kullandığı 27 P 2038 plakalı tır, ilçe merkezindeki otogar yolunda yana devrildi, saman balyaları yola döküldü.
Çevredekilerin ihbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla tırdan dökülen saman balyaları başka bir kamyona yüklenirken, Afyonkarahisar- Denizli kara yolu da kısa süreliğine trafiğe kapandı.
Kaza yerine gelen çekici yardımı ile devrilen kamyon yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Dinar'da saman yüklü tır devrildi - Son Dakika