Son Dakika Haberleri: Dinar'da "Saygı ve Sevgi" semineri
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Dinar'da "Saygı ve Sevgi" semineri

1 saat önce

Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, 65 yükümlüye İlçe Müftülüğünde görevli vaiz Nafiz Bayrakçı tarafından "Sevgi ve Saygı" konulu seminer verildi.

Dinar'da
Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, 65 yükümlüye İlçe Müftülüğünde görevli vaiz Nafiz Bayrakçı tarafından "Sevgi ve Saygı" konulu seminer verildi.
Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seminerde, toplumda sevgi ve saygının önemi, küçüklere ve büyüklere karşı güzel davranılması, sevginin gücünün birlik ve beraberlik duygularını artırdığına ilişkin sunum yapıldı.
Seminerin sonunda yükümlüler, öğrenmek istedikleri konularla ilgili sorular yöneltti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:21 Kaynak: AA
Dinar, Güncel
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