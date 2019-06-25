Dinar'da "Saygı ve Sevgi" semineri
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Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, 65 yükümlüye İlçe Müftülüğünde görevli vaiz Nafiz Bayrakçı tarafından "Sevgi ve Saygı" konulu seminer verildi.
Dinar
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:21 Kaynak: AA
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, 65 yükümlüye İlçe Müftülüğünde görevli vaiz Nafiz Bayrakçı tarafından "Sevgi ve Saygı" konulu seminer verildi.
Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seminerde, toplumda sevgi ve saygının önemi, küçüklere ve büyüklere karşı güzel davranılması, sevginin gücünün birlik ve beraberlik duygularını artırdığına ilişkin sunum yapıldı.
Seminerin sonunda yükümlüler, öğrenmek istedikleri konularla ilgili sorular yöneltti.
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