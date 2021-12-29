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Dinar'da Saz Ovası Kabaklı Regülatörü Sulaması 2022'de çiftçilere hizmet vermeye devam edecek - Son Dakika

Dinar'da Saz Ovası Kabaklı Regülatörü Sulaması 2022'de çiftçilere hizmet vermeye devam edecek

29.12.2021 11:43
Dinar'da Saz Ovası Kabaklı Regülatörü Sulaması 2022'de çiftçilere hizmet vermeye devam edecek

Dinar Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü arasında "Saz Ovası Kabaklı Regülatörü Sulamasını"nın 2022'de kullanımıyla ilgili protokol imzalandı.

Dinar Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü arasında "Saz Ovası Kabaklı Regülatörü Sulamasını"nın 2022'de kullanımıyla ilgili protokol imzalandı.

Protokol, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ile DSİ 18. Bölge Müdürlüğü yetkilileri arasında yapıldı.

Sarı, imza töreninde yaptığı açıklamada, "İmzaladığımız protokol ile Saz Ovası Kabaklı Regülatörü Sulaması'ndan ilçemizdeki çiftçilerimiz bu yılda tarım arazileri sulamasında faydalanmaya devam edecek. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum."ifadesini kullandı.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Dinar Belediyesi, Nihat Sarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dinar'da Saz Ovası Kabaklı Regülatörü Sulaması 2022'de çiftçilere hizmet vermeye devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dinar'da Saz Ovası Kabaklı Regülatörü Sulaması 2022'de çiftçilere hizmet vermeye devam edecek - Son Dakika
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