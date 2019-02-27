Dinar'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Dinar İlçe Kaymakamlığında "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

Dinar İlçe Kaymakamlığında "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı.





İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya'nın başkanlık ettiği toplantıya, Belediye Başkanı Saffet Acar, kurum müdürleri, kolluk kuvveti yetkilileri, siyasi parti ilçe başkanları ve adaylar katıldı.





Kaymakamlık binasındaki toplantıda konuşan Kaymakam Kapankaya, yerel seçimlerin sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesi, vatandaşın iradesinin sandığa özgür bir şekilde yansıması ve yansıyan sonuçlarında seçim kurullarına sağlıklı bir şekilde ulaştırılması görevinin kamu kuruluşlarının temsilcilerinin sorumluğunda olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



"Biz gerek güvenlik birimleri olarak, gerekse başta enerji sağlayan elektrik, doğalgaz ve haberleşmeyi sağlayan kurumlar olarak gerekli tedbirleri alacağız. Ayrıca okulların temizliği, okullarda bulunan kameraların kontrol edilmesi, okul bahçelerinin fiziki güvenliğinin sağlanması konularında da Milli Eğitim Müdürlüğü ile Okul Müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır."

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