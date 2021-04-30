Dinar'da sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Dinar Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Belediyede çalışan toplam 44 memurun 1 yıllık sosyal denge tazminatı sözleşmesi, Belediye Başkanı Nihat Sarı, Türk Yerel Hizmet Sen Şube Başkanı Mehmet Demir ve iş yeri temsilcisi Ülkü Tosun tarafından imzalandı.

Sözleşme kapsamında memur personellere sosyal denge tazminatı olarak aylık net 300 lira verilecek.

Başkan Sarı, mevzuat çerçevesinde, yetkili Türk Yerel Hizmet-Sen ile bütün personeller arasında ayırım yapmaksızın, 15 Mayıs tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olacak sosyal denge sözleşmesini imzaladıklarını söyledi.

Sarı, "İmzalamış olduğumuz sözleşme ile memurların alacağı denge tazminatında bir miktar artış yapılarak, tutar 300 lira olarak belirlenmiştir. Sözleşmenin memurlar için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz elimizden gelen tüm imkanları personeller için kullanırken, onlar da vatandaşlara her zaman olduğu gibi özverili bir şekilde hizmet verebilmek için çalışmalarına devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.