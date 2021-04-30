DİNAR'DA SU BORUSU PATLADI, EVLERİ SU BASTI - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde patlayan su hattı borusu nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar evlerine dolan suyu tahliye için yoğun çaba harcadı.

Atatürk Mahallesi Ciritoğlu Sokak'taki su hattı borusunun saat 02.00 sıralarında patlaması nedeniyle bir besihanenin ve bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İhbar üzerine gelen belediye su arıza ve itfaiye ekipleri, patlayan boruya müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, evlere dolan suyu tahliye için çaba harcadı.

Evini su basan Ali Gürbüz, "Saat 02.00 sıralarında su patlama sesi ile uyandık. Evimizin her yerine su girdiğini gördüm. Gece saatlerinden bu yana dolan suyu boşaltmak için itfaiye ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Mahallemizde 4-5 ev, su girmesi nedeniyle zarar gördü" dedi.

Halil Karakaya ise "Gece 02.00 gibi tuvalete kalkmıştım. Bir ses geldi. Ben deprem oluyor zannettim. Hemen dışarı çıktım. Bir baktım evimin bahçesi suyla dolmuş. Yola baktığımda su patlağını gördüm. Suyun patladığı yere en yakın ev benim olunca ilk benim evim suyla doldu. Komşularıma haber verdim" diye konuştu.