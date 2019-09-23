Son Dakika Haberleri: Dinar'da sürücülere alkol denetimi
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Dinar'da sürücülere alkol denetimi

35 dakika önce

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçe merkezinde sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi.

Dinar'da sürücülere alkol denetimi, System.String[]

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçe merkezinde sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi.

Dinar'a bağlı istasyon mahallesi, istasyon caddesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde alkollü araç kullanan sürücülere gerekli ceza işlemleri yapıldı.

Yapılan açıklamada, ilçe merkezinde alkol denetimlerinin her gece devam edeceği, alkollü araç kullanımına ilişkin taviz verilmeyeceği bildirildi.

Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:16 Kaynak: AA
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