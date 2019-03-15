Son Dakika Haberleri: Dinar'da Tıp Bayramı Kutlandı

Dinar'da Tıp Bayramı Kutlandı

2 saat önce

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Dinar Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Dinar'da Tıp Bayramı Kutlandı, System.String[]
Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Dinar Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Eren Pek ile görüşen Başkan Acar, daha sonra bütün personelin tek tek günlerini kutladı.

Gece gündüz demeden fedakarca çalışmalarını yürüten sağlık çalışanlarını kutladığını ifade eden Acar, "Bizlerin sağlığı için 24 saat boyunca gerekli çalışmaları yapıyorsunuz. Bu dünyada en önemli şey sağlıktır. Bizim sağlığımızı bizden daha fazla düşündüğünüz için teşekkür ederiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:50 Kaynak: AA

14 Mart, Saffet Acar, Dinar, Tıp Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Trump'tan Katliam Yorumu: Bu Bir Nefret Eylemidir Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu Uzun Bir Aradan Sonra Milli Takıma Geri Dönd

Avustrayalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklaması! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:54:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dinar'da Tıp Bayramı Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]