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Dinar'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Dinar'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Akgün köyünde meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında, Akgün köyünde ikamet eden Gülşah K., evde bulunan babasının motoru ile köy civarlarında gezdiği esnada, iddialara göre sokakta oyun oynayan Efraim Kaan A. isimli çocuğun aniden yola atlamasıyla çarptı. Meydana gelen kazada küçük çocuk yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerine durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan hastane yetkilileri yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtirken, Dinar İlçe Jandarma Trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:00 Kaynak: İHA
Dinar, Afyon, 3. Sayfa
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