Dinar'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 4'ü ağır 29 yaralı
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:14 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.
Denizli Pamukkale'den Nevşehir Kapadokya'ya giden tur otobüsü, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakanlarında devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4'i ağır yaralı toplam 29 yaralandı. Yaralılar çevrede bulunun hastanelere sevk edilirken, kolluk kuvvetlerinin olayla ilgili incelemesi ve soruşturması sürüyor. - AFYONKARAHİSAR
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