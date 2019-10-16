Son Dakika Haberleri: Dinar'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 4'ü ağır 29 yaralı
Son Dakika Güncel Dinar'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 4'ü ağır 29 yaralı

Dinar'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 4'ü ağır 29 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Dinar'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 4'ü ağır 29 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Denizli Pamukkale'den Nevşehir Kapadokya'ya giden tur otobüsü, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakanlarında devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4'i ağır yaralı toplam 29 yaralandı. Yaralılar çevrede bulunun hastanelere sevk edilirken, kolluk kuvvetlerinin olayla ilgili incelemesi ve soruşturması sürüyor.

(Recep Dikici/İHA)

Afyon, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:20 Kaynak: İHA
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