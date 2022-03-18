Dinar'da uyuşturucu bağımlılığının önlenmesine yönelik seminer - Son Dakika
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Dinar'da uyuşturucu bağımlılığının önlenmesine yönelik seminer

18.03.2022 11:34
Dinar'da uyuşturucu bağımlılığının önlenmesine yönelik seminer

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu bağımlılığının önlenmesine yönelik seminer verdi.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu bağımlılığının önlenmesine yönelik seminer verdi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen seminerde, toplumu bilgilendirmek amacıyla dünyanın ve ülkenin önemli sorunları arasında yer alan uyuşturucu madde bağımlılığın önlenebilmesi için neler yapılabileceği aktarıldı.

Daha bilinçli bir toplum oluşturabilmek anlayışıyla bilgilendirmelerin devam edeceği belirtildi.

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Halk Eğitim Merkezi, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dinar'da uyuşturucu bağımlılığının önlenmesine yönelik seminer - Son Dakika


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