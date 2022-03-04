DİNAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
Üye Girişi

DİNAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

04.03.2022 16:25

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polisin yaptığı operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polisin yaptığı operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı.

Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen araştırma kapsamında ilçede ve şehir dışında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Aramalarda 2 hassas terazi, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, kokain, 2 pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 65 sikke, dedektör, 950 lira, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak haklarında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem başlatıldı. İfadesi alınan 11 şüpheliden, B.K., B.E., R.D., B.K., M.K., H.Ö., C.S. ve Ş.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİNAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
DİNAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
DİNAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

YORUMLAR
500
Karın ve kasık bölgesindeki uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı Karın ve kasık bölgesindeki uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİNAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
15:47 Ukraynalı oyuncu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağışladı
15:38 İngiltere'nin gönderdiği Challenger-2 tankları Ukrayna sınırına ulaştı
15:38 Putin'in halka açık infazlar düzenleyecek! Avrupalı istihbaratçıların bu iddiası kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:36:57. #1.13#
SON DAKİKA: DİNAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement