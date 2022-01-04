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Dinar'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Dinar'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

04.01.2022 09:51
Dinar'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, operasyonda değişik türlerde uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, operasyonda değişik türlerde uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde yapıldı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bir adrese baskın düzenledi. Baskında ismi öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 29.87 gram metamfetamin, 0.57 gram Hint keneviri tohumu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dinar'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dinar'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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