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Dinar'da Vergi Haftası kutlandı - Son Dakika

Dinar'da Vergi Haftası kutlandı

21.02.2022 13:48
Dinar'da Vergi Haftası kutlandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Vergi Haftası dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Vergi Haftası dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Dinar Vergi Dairesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene, Dinar Vergi Dairesi Müdürü Hüseyin Hoşgönüllü ve vergi dairesi çalışanları katıldı.

Hoşgönüllü'nün, anıta çelenk sunmasının ardından Belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar kapsamında hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi veren Vergi Dairesi Müdürü Hüseyin Hoşgönüllü, 1990 yılından bu yana kutlanan Vergi Haftasının bu yıl 33'üncüsünün kutlandığını ifade etti.

Tören sonrasında Hüseyin Hoşgönüllü ve beraberindeki heyet, Kaymakam Selami Kapankaya'yı ve Belediye Başkanı Nihat Sarı'yı ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dinar'da Vergi Haftası kutlandı - Son Dakika


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